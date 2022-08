యూఎస్ లో తొలిసారిగా భారత దినోత్సవ పరేడ్; బోస్టన్ ఆకాశంలో ఎగిరిన ఇండియా-యుఎస్ జెండా

International

76వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను పురస్కరించుకొని దేశ వ్యాప్తంగా సంబరాలు అంబరాన్ని తాకుతున్న వేళలో, అమెరికాలోని బోస్టన్‌లో తొలిసారిగా భారత దినోత్సవ పరేడ్ నిర్వహించారు. భారీ భారత్-యుఎస్ జెండాను గగనతలంపై ఎగురవేసి సందడి చేశారు.

The India Day Parade held for the first time in Boston on the occasion of 75 years of independence impressed everyone. A 220 feet India-US flag fluttered in the sky of Boston.