షాకింగ్: మేకపై సామూహిక అత్యాచారం -ప్రధాని గారూ.. మూగ జీవాలకూ బురఖా వేస్తారా?

విదేశాంగ శాఖలో అత్యంత కీలక వ్యక్తి, వివిధ దేశాల్లో రాయబారిగానూ పనిచేసిన అధికారి కూతురిపై పాశవిక అత్యాచార ఘటన ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్ ను ఊపేస్తున్నది. మహిళలపై లైంగిక దాడుల విషయంలో ఇప్పటికే అట్టడుగున ఉన్న పాక్ లో ఈ ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది, మాజీ దౌత్యవేత్త షౌకత్‌ ముకదమ్‌ కూతురు నూర్‌ ముకదమ్‌ పై ఆమె స్నేహితులే సామూహిక లైంగిక దాడికి పాల్పడటం, నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేయకపోవడంపై మహిళాలోకం ఉద్యమిస్తున్నది. సరిగ్గా ఇదే సమయంలో..

Police in Pakistan’s Okara have booked five men for the sexual assault and killing of a goat further intensifying the ongoing outrage over recent incidents of sexual violence in the country. According to reports, the five accused took a labourer’s goat to a nearby compound and raped the animal, tortured it, before finally killing it. The sexual assault of the goat has led some on social media to ask Pakistan Prime Minister Imran Khan if goats also need to be modest with their appearance.