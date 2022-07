International

వాషింగ్టన్: ప్రఖ్యాత సెర్చింజిన్, టెక్ దిగ్గజం గూగుల్.. ఫ్రెషర్స్‌కు షాక్ ఇచ్చింది. సంస్థలో ఇకపై కొత్త ఉద్యోగాలు ఉండబోవని ప్రకటించింది. ఈ ఏడాదిలో మిగిలిన ఆరు నెలలతో పాటు వచ్చే సంవత్సరంలో తమ సంస్థలోకి కొత్త ఉద్యోగులను తీసుకోదలచుకోలేదని పేర్కొంది. కొత్త ఉద్యోగాలేవైనా తీసుకోవాల్సి ఉంటే.. ఐటీకి బదులుగా ఇంజినీరింగ్, టెక్నికల్ ఇతర స్కిల్స్ ఉన్న వారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తామని గూగుల్ మాతృసంస్థ ఆల్ఫాబెట్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ సుందర్ పిచాయ్ స్పష్టం చేశారు.

English summary

Google is all set to cut the hiring processes for the rest of 2022, as per a memo from CEO Sundar Pichai to employees.