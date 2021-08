Afghanistan: ఆఫ్గన్‌ అస్తవ్యస్తం-వేతనాల కోసం వందలాది మంది నిరసనలు-వాటిని అప్పగించాలని తాలిబన్ల ఆదేశాలు

International

ఆఫ్గనిస్తాన్‌ తాలిబన్ల వశమయ్యాక అక్కడి ప్రభుత్వ,ప్రైవేట్ వ్యవస్థలన్నీ దాదాపుగా స్తంభించిపోయాయి. తాలిబన్లు ఇంకా తమ పాలసీని ప్రకటించకపోవడంతో ప్రస్తుతం అక్కడ ఏ కార్యకలాపాలు ముందుకు సాగట్లేదు. ఇప్పటికే కరెన్సీ విలువ భారీగా పతనమైంది. పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే... రానున్న రోజుల్లో ఆఫ్గన్‌లో ఆకలి కేకలు,దోపిడీలు,నేరాలు,తాలిబన్ల అరాచకాలు తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉంది.

ఆఫ్గనిస్తాన్ అధ్యక్షుడు ఆష్రఫ్ ఘనీ,సెంట్రల్ బ్యాంకు అధ్యక్షుడు ఇప్పటికే దేశం విడిచి పారిపోయారు. దీంతో వ్యవస్థలన్నీ చిన్నాభిన్నమయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ

Government employees staged a protest in front of the New Kabul Bank on Saturday (August 28) demanding their due wages. Large que lines were there at ATM machines. The protesting employees said that the government not pay them their wages for the last three to six months ... and demanded to pay their wages immediately.