ఇమ్రాన్ పదవి పోవటం ఖాయమేనా - చివరి ప్రయత్నాల్లో నిమగ్నం : 28న లాంఛనంగా..!!

oi-Sai Chaitanya

పాకిస్థాన్ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ కు పదవీ గండం పొంచి ఉంది. ఆయన పదవి నుంచి తప్పుకోవటం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. అధికార పార్టీ నేతలే ఆయనకు వ్యతిరేకంగా మారటంతో..ఇక, పదవి కాపాడుకొనేందుకు ఇమ్రాన్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఫలించే అవకాశం కనిపించటం లేదు. దీంతో..ఇప్పుడు ఆయన ప్రతిపక్షాలపైన గురి పెట్టారు. పాకిస్థాన్ లో నెలకొన్ని ప్రస్తుత సంక్షోభాలకు ఇమ్రాన్ వైఫల్యమే కారణంగా కొంత కాలంగా ప్రతిపక్ష పార్టీలు పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు చేస్తున్నాయి. దేశంలో పెరిగిపోయిన నిరుద్యోగం..ద్రవ్యోల్భణం..నిత్యావరస ధరలు..పెరిగిపోతున్న అప్పులు ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి నిదర్శనంగా మారాయి.

English summary

The Pakistan National Assembly session for the move is expected to be convened on March 21 and the voting is likely to be held on March 28.