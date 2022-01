వైద్య చరిత్రలో మరో అద్భుతం ఆవిష్కరణ: మనిషికి పంది గుండె

International

oi-Chandrasekhar Rao

వాషింగ్టన్: మనిషికి పంది గుండెను అమర్చిన ఉదంతం అమెరికాలో చోటు చేసుకుంది. చావుకు చేరువైన ఓ 57 సంవత్సరాల పేషెంట్‌కు దీన్ని అమర్చారు డాక్టర్లు. ఈ శస్త్రచికిత్స విజయవంతమైనట్లు ప్రకటించారు. మూడు రోజుల కిందటే ఈ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. ఆ పేషెంట్‌ను అబ్జర్వేషన్‌లో ఉంచారు. 72 గంటల పాటు అబ్జర్వేషన్‌ తరువాత ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాలేదని, గుండె యధాతథంగా పని చేస్తోందని ధృవీకరించారు. ఆ శస్త్రచికిత్స విజయవంతమైనట్లు ప్రకటించారు.

English summary

In a medical first, doctors transplanted a pig heart into a patient in a last-ditch effort to save his life and a Maryland hospital said Monday that he’s doing well three days after the highly experimental surgery.