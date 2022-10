ఐరాస వేదికగా భారత్ కీలక నిర్ణయం- ఉక్రెయిన్ లో రష్యా ఆక్రమణలతో..!!

International

oi-Sai Chaitanya

ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా భారత్ మరోసారి తటస్థ వైఖరి ప్రదర్శించింది. ఉక్రెయిన్‌కు చెందిన నాలుగు ప్రాంతాలను తమ దేశంలో రష్యా విలీనం చేసుకోవడాన్ని ఐక్యరాజ్య సమితి ఖండించింది. ఈ నిర్ణయాన్ని రష్యా ఉపసంహరించుకోవాలంటూ తీర్మానం ప్రతిపాదించింది. ఈ తీర్మానం వేళ భారత్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఓటింగ్ కు 143 దేశాలు అనుకూలంగా ఓటు వేయగా.. భారత్ తో సహా 35 దేశాలు దూరంగా నిలిచాయి.

English summary

The UNGA adopted a resolution condemning the Russian annexation of the four Ukrainian regions. As many as 35 abstained from the resolution, including India.