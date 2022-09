పోలీసుల కస్టడీలో 22 ఏళ్ల యువతి మృతి: హిజాబ్ తొలగించి మహిళల భారీ ఆందోళన

International

oi-Rajashekhar Garrepally

టెహ్రాన్: ఇరాన్‌లో 22 ఏళ్ల కుర్దిష్ మహిళ మహ్సా అమినీ మరణించిన తర్వాత భారీ ఎత్తున నిరసనలు చెలరేగాయి. హిజాబ్ నిబంధనలు పాటించలేదనే నెపంతో పోలీసులు ఆమెను అరెస్టు చేసి తీవ్రంగా కొట్టారు. దీంతో మూడు రోజుల తర్వాత అమిని శుక్రవారం ఆస్పత్రిలో మరణించినట్లు నివేదికలు తెలిపాయి.

Women of Iran-Saghez removed their headscarves in protest against the murder of Mahsa Amini 22 Yr old woman by hijab police and chanting:



death to dictator!



Removing hijab is a punishable crime in Iran. We call on women and men around the world to show solidarity. #مهسا_امینی pic.twitter.com/ActEYqOr1Q