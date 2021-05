మోదీపై భారీ కుట్ర: అమెరికాలో మంత్రి Jaishankar గగ్గోలు -Vaccineమైత్రికి కసరత్తు -హిందూత్వ ఇమేజ్ పైనా

International

oi-Madhu Kota

భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ బాహాటంగా రిపబ్లికన్ డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కు ఓటేయాలని పిలుపునిచ్చినా, అమెరికా ఎన్నికల్లో డెమోక్రాట్ జో బైడెన్ ఘనవిజయం సాధించిన తర్వాత భారత ప్రభుత్వం తరఫున అమెరికాలో తొలి అధికారిక పర్యటన జరుపుతున్నారు విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ఎస్.జైశంకర్. ఐదు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు, పసిఫిక్ రీజియన్ లో క్వాడ్ పటిష్టత, భారత్-అమెరికా మధ్య కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ మైత్రి అంశాలపై మంత్రి ఫోకస్ పెట్టారు. అదే సమయంలో భారత్ లో నెలకొన్న రాజకీయాలపై ప్రధాని మోదీపై పెరుగుతోన్న వ్యతిరేకతపైనా జైశంకర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. వివరాలివి..

English summary

External affairs minister S Jaishankar on Wednesday said that there is “a political effort” to depict the current PM modi government in India in a certain way. External Affairs Minister S Jaishankar met influential American lawmakers from both the Democratic and Republican parties on Thursday and discussed developments pertaining to Quad and the cooperation on vaccines with them.