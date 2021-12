జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలీస్కోప్ లాంచింగ్: విశ్వంలోని రహస్యాలను చేధించనున్న టైమ్ మిషిన్..?

International

oi-Shashidhar S

అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (నాసా) మరో అద్భుతమైన ప్రయోగం చేసింది. సైంటిస్టులు జేమ్స్‌ వెబ్‌ స్పేస్‌ టెలిస్కోప్‌ను అంతరిక్షంలోకి విజయవంతంగా ప్రయోగించారు. మిషన్ లా పనిచేసే జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్‎ను గయానా స్పేస్ సెంటర్ నుంచి లాంచ్ చేశారు. దీంతో ‎విశ్వంలోని రహస్యాలను చేధించనున్నారు.

గత కాల ప్రయాణాన్ని సుసాధ్యం చేసే టైం మెషీన్‌ మాదిరిగా పనిచేయనుంది. అపోలో అంతరిక్ష ప్రయోగ రూపకల్పనలో పాలు పంచుకున్న జేమ్స్‌ ఇ.వెబ్‌ పేరునే దీనికి పెట్టారు. హబుల్‌ టెలిస్కోప్‌ వారసత్వాన్ని కొనసాగించటానికి రంగంలోకి దిగుతున్న దీనికి షార్ట్‌ ఫామ్‌లో 'వెబ్‌' అని పిలుస్తున్నారు. అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా, యూరోపియన్‌ స్పేస్‌ అకాడమీ, కెనడియన్‌ స్పేస్‌ ఏజెన్సీలు సంయుక్తంగా ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టాయి. క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు, స్కైవాచర్లకు నాసా ప్రత్యేక కానుకను ఇచ్చింది. భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 5.50 దీనిని ప్రయోగించారు.విశ్వంతారాళంలో అనేకానేక ప్రయోగాలు చేసి, తెలియని ఎన్నో రహస్యాల అంతు తేల్చిన నాసా సైంటిస్టులు జేమ్స్‌ వెబ్‌ స్పేస్‌ టెలిస్కోప్‌ను అంతరిక్షంలోకి పంపించారు.

అంతరిక్షంలోకి ఈ ప్రయోగం చేయడం 25 ఏళ్ల కల నెరవేరబోతుంది. నాసా/ఈఎస్ఏ/సీఎస్ఏ సంయుక్తంగా ప్రయోగించాయి. ఇందుకోసం 75 వేల 540 కోట్ల వ్యయం చేసింది. కక్ష్య 30 నిమిషాల పాటు తిరగనుంది. ఇదీ భూమి నుంచి 300 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండనుంది. అలలా తిరుగుతూ వచ్చేనెలలో ఎల్ 2 పాయింట్‌కు చేరుకుంటుంది.

We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!



At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6