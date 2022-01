భూమికి లక్షన్నర మిలియన్ కిలోమీటర్ల దూరంలో..విశ్వాన్ని జల్లెడ పట్టేలా

International

వాషింగ్టన్: అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ.. నాసా ప్రయోగించిన అత్యంత శక్తిమంతమైన జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ తన చివరి గమ్యస్థానానికి చేరుకుంది. భూగోళం నుంచి లక్షన్నర మిలియన్ కిలోమీటర్లకు పైగా దూరంలో ఉన్న గమ్యస్థానం ఇది. అక్కడి నుంచి విశ్వం మొత్తాన్నీ జల్లెడ పట్టడానికి నాసా ప్రయోగించిన టెలిస్కోప్ ఇది. నెల రోజుల ప్రయాణం తరువాత గమ్యాన్ని అందుకుంది. చివరి ల్యాప్‌లో భాగంగా సెకెండ్ లాంగ్రాజ్ పాయింట్‌ను చుట్టాల్సి ఉంది.

That’s it!! 30 days after it was launched, the James Webb Space Telescope has arrived at Lagrange Point 2, L2 as it's known, a million miles (1.5 million km) from Earth!! Wow!! Huge congratulations to all involved! pic.twitter.com/hclMoKM4A4