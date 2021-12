James Webb Space Telescope : అనంత విశ్వం రహస్యాల చేధన : మూడు దశాబ్దాల కల- టైం ఫిక్స్..!!

International

oi-Sai Chaitanya

మరో అద్బుత ఘట్టానికి తెర లేచింది. ఇప్పటివరకు నాసా ఎన్నో కొత్త ప్రయోగాలను చేపట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎవరూ ఊహించలేని మార్పులను తీసుకొచ్చింది. తాజాగా 'జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్' పేరుతో మరో టెలిస్కోప్‌ను స్పేస్‌లోకి పంపనుంది నాసా. ఒక రౌండ్ గాజుముక్క ఆకారంలో ఉండే ఈ వెబ్ టెలిస్కోప్ ప్రయాణం ఇంకా స్పేస్‌లోకి మొదలు కాకముందే అందరూ దీని గురించి పెద్ద ఎత్తున చర్చ సాగుతోంది. టెక్నాలజీ ఎంత పరివర్తన చెందినా కూడా ఇంకా ఏం చేస్తే మెరుగుపడుతుంది అనేదానిపై నాసా పరిశోధకులు ఎప్పుడూ కృషి చేస్తుంటారు. తాజాగా మరో ప్రయోగానికి నాసా సిద్ధమయ్యింది.

English summary

James Webb Space Telescope uses infrared sensors to scan the universe, the Hubble telescope was using visible light, then infra red vision was added. But James Webb will go one step further which can see stars, galaxies which are too old and too distant for Hubble to observe.