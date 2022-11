చంద్రుడి ఉపరితలం ఇలా ఉంటుంది - అత్యంత సమీపం నుంచి తీసిన ఫొటోలు

International

వాషింగ్టన్: అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ నాసా చేపట్టిన లేటెస్ట్ ప్రాజెక్ట్.. ఆర్టెమిస్ 1 మిషన్ మూన్. ఇందులో భాగంగా చందమామపై ప్రయోగాలను చేయడానికి ఇటీవలే ఒరియన్ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌ను పంపించారు నాసా శాస్త్రవేత్తలు. 4.1 బిలియన్ డాలర్ల వ్యయంతో చేపట్టిన ఈ మిషన్ మూన్‌ను విజయవంతం చేశారు. రెండు రోజుల కిందటే ఈ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ చంద్రుడి కక్ష్యలోకి ప్రవేశించింది. అక్కడ చక్కర్లు కొడుతోంది.

The moon looks spectacular in images captured by NASA's Orion spacecraft as it cruised just 81.1 miles (130 kilometers) above the lunar surface during the Artemis 1 mission's closest approach.