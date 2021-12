At-risk: నెగెటివ్ రిపోర్ట్ వచ్చినా.. 14 రోజుల క్వారంటైన్: కేంద్రం కఠిన నిబంధనలు

International

న్యూఢిల్లీ: ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్‌కు చెందిన కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్.. క్రమంగా విస్తరిస్తోంది. ఆఫ్రికా ఖండాన్ని దాటేసింది. ఇప్పటిదాకా 20 దేశాల్లో అడుగు పెట్టింది. దక్షిణాఫ్రికాలో వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ కొత్త కరోనా వైరస్ వేరియంట్ ప్రపంచ దేశాలను భయపెడుతోంది. తీవ్ర భయాందోళనలకు గురి చేస్తోంది. ఆయా దేశాలన్నింట్లోనూ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ పాజిటివ్ కేసులు వెలుగులోకి వచ్చాయి. భారత్‌లోనూ ఈ కొత్త మహమ్మారి ఎంట్రీ ఇచ్చిందనే అనుమానాలు వ్యక్తమౌతున్నాయి.

The Government of India's new rules for international arrivals kick in today amid fears over a resurgence of the novel coronavirus owing to the detection of the Omicron variant in 14 countries.