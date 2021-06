Kim Jong Un Viral Video: కిమ్ జోంగ్ ఉన్ ఎంతలా చిక్కిపోయాడో చూడండి...

International

oi-Srinivas Mittapalli

ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్ బరువు తగ్గి స్లిమ్‌గా మారిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే అనారోగ్యం వల్ల కిమ్ జోంగ్ చిక్కిపోయారా... లేక ఫిట్‌గా ఉండటం కోసం కావాలనే బరువు తగ్గారా అన్న విషయంలో క్లారిటీ లేదు. సాధారణంగా అక్కడి మీడియాపై ప్రభుత్వ నియంత్రణ ఉంటుంది. ఏ విషయమూ అంత తేలిగ్గా బయటకు రాదు.కాబట్టి కిమ్ బరువుకు సంబంధించిన చర్చపై ఉత్తర కొరియా నుంచి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం కూడా కనిపించట్లేదు. తాజాగా కిమ్‌ జోంగ్‌ ఉన్‌కి సంబంధించి ఓ వీడియో బయటకొచ్చింది... కిమ్‌ ఎంతలా చిక్కిపోయారో అందులో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

Before-and-after videos show that North Korean leader Kim Jong Un noticeably lost weight. On Sunday, the country's state media offered a rare public segment on it, although the reason for the weight loss is unclear https://t.co/RhQEqL7dXH pic.twitter.com/H9szU1rA1W

English summary

A video of a meeting chaired by Kim Jong Un in North Korea was recently aired on TV by the official media in North Korea. The video came to the attention of the outside world through Global Media Reuters. If you look at the video ... Kim Jong Un looks completely entangled in it.