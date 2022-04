ఇమ్రాన్ కు విషమ "పరీక్ష్" - నేడే అవిశ్వాస ఓటింగ్ : పదవి ఊడటం ఖాయమంటూ..!!

International

పాకిస్థాన్ ప్రధాని ఇమ్రాన్ రాజకీయ భవితవ్యం నేడు తేలిపోనుంది. ఇమ్రాన్ పైన అవిశ్వాసం పై ఈ రోజు ఓటింగ్ జరగనుంది. ఇప్పటికే ఇమ్రాన్ మైనార్టీలో పడ్డారు. దీంతో..ఓటింగ్ జరిగితే ఫలితం ఏంటనేది ఇమ్రాన్ కు స్పష్టత ఉంది. దీంతో..ఇమ్రాన్ ఈ రోజు జరిగే ఓటింగ్ ఎదుర్కొంటారా..లేక, ముందుగానే రాజీనామా చేసి ముందస్తు నిర్ణయం వైపు వెళ్తారా అనేది ఆసక్తి కరంగా మారుతోంది. ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌పై ప్రతిపక్షాలు ప్రవేశపెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానంపై పార్లమెంట్‌లో ఆదివారం ఓటింగ్‌ జరుగనుంది. ఇప్పటి వరకు అవిశ్వాసం నుంచి గట్టేక్కేందుకు ఇమ్రాన్ తన ముందున్న అన్ని ఆప్షన్లను పరిశీలించారు.

Pakistan Prime Minister Imran Khan is set to face the no-confidence vote in the National Assembly today that could see him thrown out of office.