Viral Video: యువకుడి చెంప చెల్లుమనిపించిన రిపోర్టర్.. అతడు ఏం చేశాడంటే..

International

oi-Chekkilla Srinivas

పాకిస్థాన్ లోని ఓ టీవి ఛానల్ రిపోర్టర్ చేసిన పని ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ పాకిస్తానీ రిపోర్టర్ తనను హెక్లింగ్ చేశాడనే ఆరోపణతో ఓ యువకుడిని చెంపదెబ్బ కొట్టిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ట్విటర్‌లో ఈ వీడియోను 3.8 లక్షల మందికి పైగా చూశారు. వీడియోలో జర్నలిస్ట్ పాకిస్థాన్‌లో ఈద్ అల్-అధా వేడుకల గురించి నివేదించడాన్ని చూడవచ్చు.

తెలియదని సమాధానం..

జర్నలిస్టును చుట్టుముట్టిన స్థానికులు, మహిళలు, పిల్లలతో సహా చూడవచ్చు. అయితే, ఆమె రిపోర్టింగ్ ముగిసిన వెంటనే, ఆమె తన పక్కన నిలబడి తెల్లటి చొక్కా ధరించిన యువకుడిని చెంపదెబ్బ కొట్టింది. మీడియా నివేదికల ప్రకారం తనను హెక్లింగ్ చేసినందుకు ఆమె అబ్బాయిని చెంపదెబ్బ కొట్టింది. అయితే వీడియోను ఎవరో అనధికార ట్విట్టర్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. అబ్బాయిని ఎందుకు చెంపదెబ్బ కొట్టాడు అని అడిగినప్పుడు.. రిపోర్ట్ తెలియదు అని సమాధానం ఇచ్చింది.

కామెంట్లు

అయితే ఈ ఘటన ట్విట్టర్‌లో కలకలం రేపింది. కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు జర్నలిస్టుకు మద్దతుగా ట్వీట్ చేయగా, "బాలుడు తప్పుగా ప్రవర్తించి ఉంటాడు" అని మరికొందరు ఆమె చర్యలు అనవసరమని అన్నారు. వినియోగదారుల్లో ఒకరు, "అతను ఆ చెంపదెబ్బకు పూర్తిగా అర్హుడు, ఆమె సరిగ్గా చేసింది" అని ట్వీట్ చేశారు. ఆమె హెచ్చరించినా ఈ అబ్బాయి ఆమెను పదే పదే డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడని హిందీలో మరొకరు ట్వీట్ చేశారు. కొందరు రిపోర్టర్ చర్యను నిందించారు."హింస సమాధానం కాదు" అని ట్వీట్ చేశారు.

English summary

The incident has left Twitter divided. While some social media users tweeted in support of the journalist saying, “the boy must have misbehaved,” several others said that her actions were unnecessary.