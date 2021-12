International

oi-Chandrasekhar Rao

వాషింగ్టన్: ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్‌కు చెందిన ఒమిక్రాన్ వేరియంట్.. వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఇప్పటిదాకా భారత్ సహా 70 దేశాలకు వ్యాప్తి చెందింది. అగ్రరాజ్యం అమెరికాలోనూ ఈ వేరియంట్‌కు చెందిన పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా వైరస్ బారిన పడి అత్యధిక పాజిటివ్ కేసులు, అదే స్థాయిలో మరణాలను నమోదు చేసిన దేశం అది. కరోనా వైరస్ వల్ల అమెరికాలో ఎనిమిది లక్షల మందికి పైగా మరణించారు. అయిదు కోట్లకు పైగా పాజిటివ్ కేసులు రికార్డ్ అయ్యాయి. కొత్తగా ఒక్కరోజులోనే లక్షకు పైగా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు అమెరికాలో నమోదు కావడం కలకలం రేపుతోంది.

English summary

US President Joe Biden said that the Pfizer pill is provides another potentially powerful tool in our fight against virus, including Omicron variant.