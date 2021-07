గాల్లోనే విమానం కిటికీల్లోంచి దూకేశారు -29 మంది సైనికులు, 2 పౌరులు మృతి -ఆ 17 మంది కాలి బూడిద?

International

oi-Madhu Kota

ఆగ్నేయాసియాలోని ఫిలిప్పీన్స్ లో కనీవినీ ఎరుగని ఘోర విమాన ప్రమాదంలో మృతుల సంఖ్య గంటగంటకూ పెరుగుతున్నది. దేశ చరిత్రలోనే అత్యంత దారుణమైన ప్రమాదంగా నిలిచిన ఈ ఘటనలో ఎయిర్ ఫోర్స్ కు చెందిన సీ-130 విమానం రన్ వేపై దిగబోయి అదుపుతప్పి దూరంగా వెళ్లి కుప్పకూలిపోయింది. ప్రమాదానికి సంబందించి అధికారులు, స్థానిక మీడియా చెప్పిన వివరాలివి..

English summary

A Philippines Air Force troop plane crashed and broke up in flames on a southern island on Sunday, killing 31 people after some jumped from the fuselage, security officials said, in the country's worst military air disaster in nearly 30 years. Plane crash kills at least 29 on board, 2 civilians on ground. C-130 aircraft carrying 96 passengers, Search ongoing for 17 unaccounted military personnel, 50 survivors being treated in hospital.