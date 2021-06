మంకీపాక్స్-బయటపడ్డ మరో అరుదైన వైరస్-అసలేంటీ వ్యాధి,లక్షణాలేంటి,చికిత్స ఉందా...?

International

యూకెలో ఓవైపు కోవిడ్ 'డెల్టా' వేరియంట్ కేసులు విజృంభిస్తుండగా మరోవైపు 'మంకీ పాక్స్' కేసులు బయటపడుతున్నాయి. గతవారం నార్త్ వేల్స్‌ ప్రాంతంలో రెండు మంకీ పాక్స్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఈ వ్యాధి బారినపడ్డారు. ప్రస్తుతం ఆ ఇద్దరూ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతుండగా... హెల్త్ కేర్ అధికారులు వారి కాంటాక్ట్స్‌ను గుర్తించే పనిలో పడ్డారు. ఇప్పటికే కరోనాతో ప్రపంచమంతా అతలాకుతలమవుతున్న వేళ... అరుదైన మంకీ పాక్స్ కేసులు బయటపడుతుండటం కలవరపెడుతోంది.

Monkeypox is a virus transmitted from animals to humans with symptoms similar to those seen in the past in smallpox patients, although it is clinically less severe. Monkeypox is caused by Monkeypox virus, a member of the Orthopoxvirus genus in the family Poxviridae.