పాకిస్తాన్ తో పెరుగుతున్న దూరం--భారత్ వైపు తాలిబన్ల మొగ్గు- షరతులతో సాయానికి మనం రెడీ

ఆప్ఘనిస్తాన్ లో తాలిబన్ల పాగాతో భారత్ కు ప్రతికూల పరిస్దితులు తప్పవన్న అంచనాలు నిజం కాలేదు. పాకిస్తాన్ తో తాలిబన్లకు ఉన్న బంధం.. చైనా చేస్తున్న సాయం.. భారత్ కు ఆటంకాలు కల్పిస్తుందని అంతా భావించారు. కానీ ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ తో తాలిబన్లకు దూరం పెరుగుతోంది. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుతో పాటు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు విషయంలోనూ పాకిస్తాన్ నుంచి ఇబ్బందులు తప్పడం లేదని భావిస్తున్న తాలిబన్లు.. భారత్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. తాజాగా భారత్ అధికారికంగా తాలిబన్లతో చర్చలు మొదలుపెట్టడానికి కూడా ఇదే కారణం.

