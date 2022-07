మరోసారి ముందంజలో రిషి సునాక్ - ప్రథమ శత్రువంటూ : ప్రధాని పదవి దిశగా..!!

International

oi-Sai Chaitanya

బ్రిటన్ పదవి రేసులో భారత సంతతికి చెందిన రిషి సునాక్‌ మరోసారి ముందంజలో నిలిచారు. కన్జర్వేటివ్‌ పార్టీ అధినేత పదవి కోసం నిర్వహించిన రెండో దశ ఎన్నికలో అత్యధికంగా 101 మంది ఎంపీలు సునాక్‌కు మద్దతు తెలిపారు. క్రమక్రమంగా పట్టు బిగిస్తున్నారు. దాంతో పాటు తదుపరి రౌండ్​కు అర్హత సాధించారు. రెండో రౌండ్ ముగిసే సమయానికి రుషి తరువాతి స్థానాల్లో వాణిజ్య మంత్రి పెన్నీ మోర్డాంట్ (83 ఓట్లు), విదేశాంగ కార్యదర్శి లిజ్ ట్రస్ (64 ఓట్లు), మాజీ మంత్రి కెమీ బదెనోచ్ (49 ఓట్లు), టోరీ బ్యాక్‌బెంచర్ టామ్ తుగెన్‌ధాట్ (32 ఓట్లు) వరుసగా నిలిచారు.

English summary

Rishi Sunak won the second round of ballot in the Conservative leadership race with 101 votes, tightening his grip on the race to replace Boris Johnson.