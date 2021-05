అయ్యో పాపం: బిడ్డకు పాలివ్వలేని పరిస్థితి తల్లిది: ఆహారం కోసం ఎదురు చూపు.. గాజా ప్రజల దీనగాథ..!

International

oi-Kannaiah

గాజా: ఇజ్రాయిల్ - పాలస్తీనా రెండు దేశాల మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమనే పరిస్థితి ఉంది. అది ఇప్పటిది కాదు.. కొన్ని దశాబ్దాలుగా అక్కడి పరిస్థితి అలానే ఉంటోంది. ఇక ఈ రెండు దేశాల ఆధిపత్య పోరులో అమాయకులైన ప్రజలు కొన్ని వేల మంది మరణించారు. మరికొందరు చెట్టుకొకరు పుట్టకొకరుగా చెల్లా చెదురయ్యారు. తాజాగా ఇజ్రాయిల్ పాలస్తీన మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధంలో కూడా అదే పరిస్థితి నెలకొంది. నిమిషానికి మూడు రాకెట్లతో ఇజ్రాయిల్ పాలస్తీనా దేశాలు విరుచుకుపడుతున్నాయి. దీంతో అక్కడి ప్రజలు భయం గుప్పిట్లో కాలం వెల్లదీస్తున్నారు. ఇక ఈ రెండు దేశాల భీకరపోరులో గాజా నగరం ఎక్కువగా దెబ్బతినింది. అంతేకాదు అక్కడి ప్రజలకు కొన్ని రోజులుగా ఆహారం కూడా దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడింది.

English summary

Palestinians who were residing in Gaza were displaced with Izrael air strikes and are in dire want of food and water