విరుచుకు పడిన సౌదీ అరేబియా: గల్ఫ్ దేశాల్లో రాత్రికి రాత్రి కీలక పరిణామాలు..ఉద్రిక్తత

అబుధాబి: మధ్య-తూర్పు ఆసియా దేశాల్లో మరోసారి అనిశ్చిత పరిస్థితి నెలకొంది. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్-యెమెన్ మధ్య మళ్లీ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇరాన్ మద్దతు ఇస్తోన్నట్లుగా అనుమానిస్తోన్న హౌతీ తిరుగుబాటుదారులు.. అరబ్ ఎమిరేట్స్‌పై బాంబు దాడికి పాల్పడ్డారు. డ్రోన్లతో వరుసగా బాంబులను విసిరారు. ఎమిరేట్స్ రాజధాని అబుధాబిని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ దాడులు సాగించారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు భారతీయులు, ఒక పాకిస్తాన్ దేశస్థుడు దుర్మరణం పాలయ్యారు.

The Saudi-led coalition fighting Yemen's Houthi insurgents said Monday it had launched air strikes targeting the rebel-held capital Sanaa following a deadly attack against Abu Dhabi that killed three and was claimed by the rebels.