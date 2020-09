గే విలేజ్: కత్తిపోట్లతో రక్తమోడిన ఇంగ్లాండ్ సెకెండ్ సిటీ: కార్డన్ అండ్ సెర్చ్

International

లండన్: ఇంగ్లాండ్‌లోని బర్మింగ్‌హామ్‌లో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. వెస్ట్ మిడ్‌ల్యాండ్ ప్రాంతంలో పలువురు స్థానికులు కత్తిపోట్లకు గురయ్యారు. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం.. శనివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తరువాత 12:30 గంటల సమయంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కత్తిపోట్టకు కారణం ఎవరు? ఎందుకు? అనే కోణాల్లో పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఎంతమంది ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డారనేది ఇంకా తెలియరావాల్సి ఉంది.

ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది ఈ దారుణానికి ఒడి గట్టి ఉంటారని ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. బర్మింగ్‌హామ్ వెస్ట్ మిడ్‌ల్యాండ్‌లో ఈ ఘటన సంభవించింది. దీన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నామని వెస్ట్ మిడ్‌ల్యాండ్ పోలీసులు వెల్లడించారు. కత్తిపోట్లకు గురైన వారిలో ఎంతమంది ప్రాణాపాయంలో ఉన్నారనేది ఇప్పుడే వెల్లడించలేమని తెలిపారు. ప్రస్తుతం కత్తిపోట్లకు గురైన వారిని వేర్వేరు ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స అందిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు వెస్ట్ మిడ్‌ల్యాండ్ పోలీసులు ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు.

#UPDATE | We can confirm that at approximately 12:30am today we were called to reports of a stabbing in #Birmingham city centre.



We immediately attended, along with colleagues from the ambulance service. A number of other stabbings were reported in the area shortly after.