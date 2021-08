International

oi-Dr Veena Srinivas

ఆఫ్ఘనిస్థాన్ దేశాన్ని తాలిబన్లు వశం చేసుకున్నప్పటినుండి ఆఫ్ఘనిస్థాన్ వాసులలో, అలాగే ప్రపంచ దేశాలలో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. తాలిబన్లు ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ని వశం చేసుకుని అధికారం చేపట్టడంతో ఆఫ్ఘనిస్థాన్ దేశంలో ప్రస్తుతం సంక్షోభం నెలకొంది. తాలిబన్ల నిరంకుశ పాలన, ఆటవిక విధానాలు మళ్లీ మొదలవుతాయని ఆందోళన ప్రతి ఒక్కరిలో వ్యక్తమౌతుంది. తాలిబన్లు నిరంకుశ షరియా చట్టాన్ని అమలు చేస్తారని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వాసులు భయపడుతున్న పరిస్థితులున్నాయి.

ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మాజీ అధ్యక్షుడు అష్రఫ్ ఘనీని అరెస్ట్ చెయ్యాలన్న తజికిస్తాన్‌లోని ఆఫ్ఘన్ ఎంబసీ .. రీజన్ ఇదే !!

English summary

Wahidullah Hashimi, a Taliban leader, said many aspects of how the Taliban would lead Afghanistan had not yet been finalized and that group decisions were likely to be made. He further added that Afghanistan is not a democracy. "There is nothing to discuss about what kind of political system we should apply in Afghanistan, it should be governed by Sharia law," he said.Revealing that there is no democracy at all, Wahidullah Hashimi said there is no basis for democracy in Afghanistan.