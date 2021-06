International

oi-Srinivas Mittapalli

యూరోప్ దేశం స్పెయిన్‌లో ఒళ్లు గగుర్పొడిచే సంఘటన వెలుగుచూసింది. 28 ఏళ్ల ఓ యువకుడు కన్నతల్లిని అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేయడమే గాక... ఆమె శరీర భాగాలను తినేశాడు. తల్లితో ఓ విషయంలో తలెత్తిన గొడవ తీవ్ర వాగ్వాదానికి దారితీయడంతో కోపోద్రిక్తుడైన అతను విచక్షణారహితంగా ఆమెపై దాడి చేసి హత్య చేశాడు. ఆపై ఆమె శరీర భాగాలను ఫ్రిజ్‌లో పెట్టి నెలల తరబడి వాటిని భుజించాడు. 2019లో ఈ ఘటన జరగ్గా... తాజాగా స్పానిష్ కోర్టు నిందితుడికి 15 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించింది.

A Spanish man has been jailed for 15 years and five months for killing and eating his mother at the apartment they shared in Madrid.Alberto Sanchez Gomez killed his mother, cut up her body and ate her over a period of at least 15 days in early 2019, according to a statement from the Madrid provincial court, published Tuesday.