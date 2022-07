Sri Lanka: శ్రీలంక చరిత్రలో మొదటిసారి, రహస్య ఓటింగ్ లో పార్లమెంట్ సభ్యులు, అధికారాలు కట్, డేట్!

International

oi-Mallikarjuna

కొలంబో/శ్రీలంక: శ్రీలంక అధ్యక్షుడు గొటబయ రాజపక్సే ఆయన పదవికి రాజీనామా చేసిన తరువాత కొత్త అధ్యక్షుడిని ఎన్నుకోవడానికి రంగం సిద్దం అయ్యింది. ఈనెల 20వ తేదీన శ్రీలంక కొత్త అధ్యక్షుడు ఎవరు ? అని తేలిపోతుంది. అయితే శ్రీలంక చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి ఆదేశ అధ్యక్షుడి పదవి కోసం పోటీ చేస్తున్న నాయకుడికి పార్టమెంట్ సభ్యులు రహస్యంగా ఓటు వెయ్యడానికి సిద్దం అయ్యారు. 2024 వరకు గొటబయ రాజపక్సే పదవి కాలం ఉన్నా ప్రజలు తిరుగుబాటుతో శ్రీలంక వదిలి పారిపోయిన ఆయన తన అధ్యక్ష పదవికి రాజీనామా చేశారు.

సామాన్య ప్రజల ఆగ్రహానికి గొటబయ అధ్యక్ష పదవి ఊడిపోవడమే కాకుండా ఆయన భార్యతో కలిసి దేశం వదిలి పారిపోయే పరిస్థితి ఎదురైయ్యింది. గొటబయ రాజపక్సే రాజీనామాతో శ్రీలంక ప్రజలు పండగ చేసుకుంటున్నారు. అయితే శ్రీలంక కొత్త అధ్యక్షుడి ముందుకు సవాలక్ష కొత్త సవాళ్లు రావడానికి ఏమాత్రం కొదవలేదు అనే విషయం తెలిసిందే. శ్రీలంక కొత్త అధ్యక్షుడికి చాలా వరకు అధికారాలు కత్తిరించే పనిలో అక్కడి తాత్కాలిక ప్రభుత్వ నిమగ్నం అయ్యింది.

English summary

Sri Lanka’s parliament will convene today and begin proceedings to elect the next president after Gotabaya Rajapaksa fled the country before resigning amidst mass protests triggered by grave economic and political turmoil.