పంజ్ షీర్ తాలిబన్ల వశం-ముల్లా బరాదర్ ఆధ్వర్యంలోనే కొత్త ప్రభుత్వం- కీలక ప్రకటన

ఆప్ఘనిస్తాన్ లో ప్రజా ప్రభుత్వం నుంచి పాలనా పగ్గాలు అందుకున్నప్పటికీ కీలకమైన పంజ్ షీర్ లోయలో మాత్రం తిరుగుబాటుదారులతో సాగుతున్న పోరులో వెనుకబడిన తాలిబన్లు.. ఎట్టకేలకు విజయాన్ని అందుకున్నారు. పంజ్ షీర్ లో తాము విజయం సాధించినట్లు తాలిబన్లు తాజాగా మరోసారి ప్రకటించారు. దీంతో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కూడా సిద్ధమవుతున్నట్లు కూడా తాలిబన్ల నుంచి ప్రకటన వెలువడింది.

English summary

talibans in afghanistan on today announced that they have capitured panjshir again and mullah baradar will head the new government.