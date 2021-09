తాలిబన్ల సంచలన నిర్ణయం-9/11నే ప్రభుత్వ ఏర్పాటు-అమెరికాపై దాడులకు 20 ఏళ్లయిన వేళ

International

oi-Syed Ahmed

2001లో అమెరికాలో వారికే చెందిన నాలుగు విమానాలను హైజాక్ చేసి డబ్లూటీసీ టవర్స్, పెంటగాన్ సహా పలు కీలక టార్గెట్లపై తీవ్రవాద సంస్ధ అల్ ఖైదా దాడులు చేసింది. ఇవి 9/11 దాడులుగా ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఈ దాడుల్లో ఎంతమంది చనిపోయారనేది ఇప్పటివరకూ అమెరికా బయటపెట్టలేదు. అలాంటి 9/11 రోజునే అల్ ఖైదాతో సత్సంబంధాలు నెరుపుతున్న తాలిబన్లు తమ కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

రెండు రోజుల కోసం ఆప్ఘనిస్తాన్ లో ఏర్పడే కొత్త ప్రభుత్వంలో ఎవరెవరుంటారనే దానిపై వివరాలు ప్రకటించిన తాలిబన్లు... ప్రభుత్వ ఏర్పాటు ఎప్పుడు చేస్తారనే దానిపై ఇంకా చర్చలు జరుపుతున్నారు. హడివిడిగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం లేకపోవడంతో తాలిబన్లు... ఇందుకోసం మంచి ముహుర్తం కూడా ఎంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అమెరికాపై అల్ ఖైదా దాడులు చేసి వారి అహంకారంపై దెబ్బ కొట్టిన 9/11 రోజునే తమ ప్రభుత్వ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తే ఎలా ఉంటుందని తాిబన్లు ఆలోచిస్తున్నారు.

9/11 రోజు అంటే సెప్టెంబర్ 11వ తేదీన తమ కొత్త ప్రభుత్వం ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం ద్వారా అమెరికాకు గట్టి సంకేతాలు పంపినట్లు అవుతుందని తాలిబన్లు భావిస్తున్నారు. ఇందుకోసమే 9/11 ముహుర్తాన్ని ఎంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై తుది ప్రకటన మాత్రం చేయలేదు. ప్రభుత్వంలో ఎవరెవరు ఉంటారో ప్రకటించి రెండు రోజులు గడిచినా ఇంకా ప్రమాణ స్వీకార వివరాలు ప్రకటించకపోవడం వెనుక కారణం కూడా ఇదే అయి ఉంటుందన్న ప్రచారం జరుగుతోంది ముందుగా దీన్ని ప్రకటించకుండా చివరి నిమిషంలో నిర్ణయం తీసుకుని ఆ రోజే ప్రమాణ స్వీకారం పెట్టే దిశగా తాలిబన్లు ఆలోచన చేస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.

గతంలో అమెరికా తమపై దాడులు చేసిందన్న కోపంతో అల్ ఖైదాపై దాడిలో భాగంగానే వారి మిత్రులైన తాలిబన్ల సర్కార్ ను కూలదోసింది. ఆఫ్ఘన్ పై దాడులు చేసి కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఆ తర్వాత కూడా అక్కడే పాగావేసి ప్రజా ప్రభుత్వం పేరుతో అష్రఫ్ ఘనీ సర్కారును నడిపించింది. కానీ కరోనాతో పాటు ఇతర సమస్యలు వెంటాటడంతో తాలిబన్లతో సుదీర్ఘ పోరాటం చేయలేక చేతులెత్తేసింది. శాంతి ఒప్పందం చేసుకుని ఆప్ఘన్ ను వీడిపోయింది. ఇప్పుడు అమెరికాపై ఉన్న కోపంతో 9/11 రోజున కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు తాలిబన్లు సన్నాహాలు చేసుకుంటున్నారు.

English summary

the talibans are considering 9/11 date for new government formation, on which terror group al-qaeda had attacked wtc twin towers in US in 2001.