Pakistan: తాను తవ్వుకున్న గోతిలో తానే పడ్డ పాకిస్థాన్.. చివరికి పశ్చాతాపం..

పాకిస్థాన్ తీవ్రవాదులపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది.

oi-Chekkilla Srinivas

ఎప్పుడైనా ఒకరి చెడు చేయాలని చూస్తే చివరికి మనకే చెడు జరుగుతుంది. అందుకే అంటారు ఎవరు తవ్వుకున్న గోతిలో వారే పడతారని. ఇప్పుడు ఈ సమేత పాకిస్థాన్ కు సరిగ్గా సరిపోయింది. భారత్ నాశనం కోసం తయారు చేసిన ముజాహిదీన్‌లు చివరికి పాకిస్థాన్ నే నాశనం చేస్తున్నారు. ఈ మాట స్వయంగా పాక్ మంత్రి పార్లమెంట్ లో చెప్పారు. ముజాహిదీన్‌లను సృష్టించి పాకిస్థాన్‌ తప్పు చేసిందని ఆ దేశ హోంమంత్రి రానా సనావుల్లా పార్లమెంటులో తెలిపారు.

The Mujahideen, who were prepared to destroy India, are ultimately destroying Pakistan itself. This was said by the Pakistani minister himself in the Parliament.