oi-Chekkilla Srinivas

ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ దేశంలోని యువతకు ఫ్రీగా కండోమ్‌లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. జనవరి 1 నుంచి దేశంలోని ఫార్మసీల ద్వారా ఉచిత కండోమ్‌లను యువతకు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటిచింది. ఫ్రాన్స్ తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చర్చకు దారి తీసింది. యువతలో అవాంఛిత గర్భాలను తగ్గించే ప్రయత్నంలో 18 నుంచి 25 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు వారికి ఫార్మసీలలో ఉచితంగా కండోమ్‌లను అందుబాటులో ఉంచుతామని ఫ్రెంచ్ అధ్యక్షుడు చెప్పారు.

ఇమ్మాన్యుయెల్ మాక్రాన్

ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయెల్ మాక్రాన్ గురువారం ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. 'ఫార్మసీల ద్వారా జనవరి 1 నుంచి 18-25ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉన్న యువత ఉచిత కండోమ్‌లను పొందవచ్చు' అని ప్రకటించారు. లైంగిక సంబంధ వ్యాధులను, జనాభా నియంత్రణను దృష్టిలో పెట్టుకునే ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. అధికారిక లెక్కల ప్రకారం 2020, 2021 సంవత్సరాల్లో లైంగిక వ్యాధుల బారిన పడిన వారి సంఖ్య 30శాతం పెరిగిందని స్థానిక మీడియో తెలిపింది."ఇది గర్భనిరోధకం కోసం ఒక చిన్న విప్లవం," ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ పశ్చిమ ఫ్రాన్స్‌లోని పోయిటియర్స్ శివారు ప్రాంతమైన ఫాంటైన్-లె-కామ్టేలో యువకులతో ఆరోగ్య చర్చ సందర్భంగా ఈ నిర్ణయం ప్రకటించారు.

English summary

The French government has taken a sensational decision. It decided to give free condoms to the youth of that country. It has announced that from January 1, free condoms will be given to the youth through pharmacies across the country.