లైవ్ న్యూస్ కవర్ చేస్తుంటే అనుకోని ఆటంకం: వైరల్ వీడియో..

అట్లాంటా: బ్రేకింగ్ న్యూస్ కోసం మీడియా ఛానెళ్లు ఎంతగా పాకులాడుతాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. వీక్షకులకు ఎక్స్‌క్లూజివ్ కవరేజ్ అందించేందుకు కొన్నిసార్లు మీడియా ప్రతినిధులు రిస్క్ కూడా చేస్తుంటారు.

అలాంటి సమయాల్లో అనుకోని అడ్డంకులు ఏర్పడి బ్రేకింగ్‌కు గండి కొడితే సదరు మీడియా ప్రతినిధులు పడ్డ కష్టమంతా వృథానే. తాజాగా యూఎస్ వెదర్ ఛానెల్‌కు కూడా ఇదే సమస్య తలెత్తింది. అమెరికాలోని అట్లాంటాలో జార్జియా డోమ్ స్టేడియంను కూల్చివేస్తున్న వేళ.. లైవ్ టెలికాస్టు చేస్తున్న యూఎస్ వెదర్ ఛానెల్‌కు బస్సు రూపంలో ఆటంకం ఎదురైంది.

I am CRYING. The Weather Channel set up for a live shot of the Georgia Dome being imploded, and at the perfectly wrong time ... this happened (via @ajc): pic.twitter.com/LA0cXpC7oX