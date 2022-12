USA: యూఎస్ఏను వణికిస్తున్న మంచు తుఫాన్.. చలితో రక్తం గడ్డకట్టే ప్రమాదముందట..!

International

oi-Chekkilla Srinivas

శక్తివంతమైన ఆర్కిటిక్ శీతాకాలపు తుఫానుతో అమెరికా గజగజ వణికిపోతోంది. తుఫాన్ కారణంగా అమెరికాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ వారం చివరి నాటికి -50F ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని నేషనల్ వెదర్ సర్వీస్ తెలిపింది. అయోవాలోని డెస్‌మోయిన్స్ నగరం వంటి ప్రధాన మెట్రో ప్రాంతాల్లో రక్తం గడ్డకట్టేంతగా చలి వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరించారు.

English summary

America is reeling from a powerful Arctic winter storm. The National Weather Service says temperatures in parts of the U.S. could reach -50F by the end of this week.