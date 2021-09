Time Magazine: ప్రధాని మోడీ, మమత బెనర్జీ సరసన తాలిబన్ లీడర్ ముల్లా బరాదర్

International

oi-Chandrasekhar Rao

వాషింగ్టన్: టైమ్ మ్యాగజైన్.. ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసిన 100 మంది అత్యంత శక్తిమంతులు, ప్రభావశీలురు, స్ఫూర్తిదాయక వ్యక్తుల జాబితాను విడుదల చేస్తుంటుంది. ఈ జాబితాలో చోటు దక్కడం మంటే అసాధారణ విషయం. భూగోళం మీద నివసించే ఇన్ని కోట్ల మందిలో 100 మందిని మాత్రమే ఎంపిక చేస్తుంటుంది టైమ్ మ్యాగజైన్. కోట్లాదిమందికి స్ఫూర్తినిచ్చేవారిగా గుర్తిస్తుంటుంది. ఆ ఆనవాయితీని ఈ ఏడాది కొనసాగించింది.

English summary

Taliban co-founder and deputy Prime Minister of the Afghanistan Mullah Abdul Ghani Baradar, has been named in the list of the 100 most influential people of 2021 by Time magazine.