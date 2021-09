International

వాషింగ్టన్: ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో కొత్తగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి సమాయాత్తమౌతోన్నారు కరడుగట్టిన మత ఛాందసవాదులు తాలిబన్లు. దీనికి సంబంధించిన పదవుల పంపకాలు కూడా పూర్తయ్యాయి. ఎవరు.. ఏ పదవిని చేపట్టాలనేది కూడా ఇటీవలే తేలిపోయింది. కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరడం ఒక్కటే మిగిలి ఉంది. తాలిబన్ల ప్రభుత్వాన్ని అమెరికా గుర్తించబోదనే విషయం ఇదివరకే స్పష్టమైంది. తాలిబన్లతోనే చైనాకు అసలు సమస్య పొంచివుందంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ బాంబు పేల్చారు కూడా.

English summary

US President Joe Biden spoke with his Chinese counterpart Xi Jinping and made clear that the part of US’ ongoing effort to responsibly manage competition between US and China.