తాలిబన్లకు యూఎస్ మరో షాక్ .. ఆఫ్ఘనిస్థాన్ కు ఆయుధాల విక్రయాలు నిలిపివేస్తూ జో బైడెన్ నిర్ణయం

ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ను రెండు దశాబ్దాలపాటు తాలిబన్ల పాలనలో నుండి విముక్తులను చేసిన యూఎస్ దళాలను ఇటీవల ఉపసంహరించుకోవడంతో ఊహించని విధంగా ఆఫ్ఘనిస్థాన్ మళ్లీ తాలిబన్ల వశమైంది. ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆఫ్ఘనిస్థాన్ విషయంలో ఆందోళన కొనసాగుతోంది. ఆఫ్ఘనిస్థాన్ లో ప్రస్తుత పరిస్థితికి అమెరికాయే బాధ్యత వహించాలని పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. అయితే ఆఫ్ఘనిస్థాన్ బాధ్యత తమది కాదని, మోయలేని ఆర్థిక భారంతో ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ప్రజలను కాపాడవలసిన అవసరం తమకు లేదని యూఎస్ అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ తేల్చి చెప్పారు. ఇప్పుడు తాజాగా తాలిబన్లకు మరో షాక్ ఇచ్చారు.

ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌లో షరియా చట్టం మాత్రమే ; ప్రజాస్వామ్యం ఉండదు : తాలిబన్ల సంచలనం, మళ్ళీ ఆటవిక పాలన మొదలు !!

English summary

The Biden government has suspended all arms sales to Afghanistan. The decision came three days after the Taliban took control of the country. In a notice to defense contractors, the U.S. State Department's Bureau of Political and Military Affairs revealed that pending or non-delivery of weapons to Afghanistan is currently under review. US said the decision was taken in the context of assessing the situation in Afghanistan.