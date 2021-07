గెలవని యుద్ధం: ఆగస్టు31తో సమాప్తం -అఫ్గానిస్థాన్ నిర్మాణం మా పనికాదు: అమెరికా జోబైడెన్ సంచలనం

International

అక్షరాలా 20 ఏళ్లు.. వేలాది ప్రాణాలు.. 2లక్షల డాలర్ల ఖర్చు.. చివరికి మిగిలింది శూన్యం. ఏ పరిస్థితుల్లో యుద్ధం మొదలైందో.. రెండు దశాబ్ధాల తర్వాత కూడా అవే పరిస్థితుల్లో పరిసమాప్తి కానుంది. దక్షిణాసియా దేశం అఫ్గానిస్తాన్ లో రెండు దశాబ్దాలపాటు అమెరికా చేసిన యుద్దం ఎట్టకేలకు ముగియనుంది. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 31తో అఫ్గాన్ లో అమెరికా మిలటరీ మిషన్ పూర్తి స్థాయిలో అంతం కానుందని అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ కుండబద్దలు కొట్టారు.

President Joe Biden on Thursday said the US military mission in Afghanistan will conclude on Aug. 31, saying "speed is safety" as the United States seeks to end the nearly 20-year war. "We did not go to Afghanistan to nation build," Biden said in a speech to update his administration's ongoing efforts to wind down the US war in Afghanistan.