శృంగార సమయంలో పురుషాంగానికి అనుకోని గాయం-వైద్య చరిత్రలోనే మొట్టమొదటి అరుదైన కేసు

బ్రిటన్‌కు చెందిన 40 ఏళ్ల ఓ వ్యక్తి మెడికల్ పరంగా చరిత్ర సృష్టించాడు. అయితే అతనేమీ వైద్య రంగంలో సరికొత్త ఆవిష్కరణలు చేసినందుకో... సరికొత్త పరిశోధనలు చేసినందుకో ఈ చరిత్రకు కారణమవలేదు. నిజం చెప్పాలంటే అతనో బాధితుడు. అవును... భాగస్వామితో శృంగార సమయంలో అతని పురుషాంగం తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నది. పురుషాంగం లోపల నిట్ట నిలువునా చీలిక ఏర్పడింది. ప్రపంచ వైద్య చరిత్రలో ఇలాంటి అరుదైన గాయమైన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఇతనేనని యూకె వైద్యులు చెబుతున్నారు.

English summary

A 40-year-old man from Britain has made history in medical terms. However, he did not make this history because he made the latest discoveries in the field of medicine ... because he made the latest researches. Truth be told he is the victim. Yes ... his penis was severely damaged during sex with a partner. A vertical slit formed inside the penis. UK doctors say he is the first person in world medical history to have such a rare injury.