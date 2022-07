Viral video: ఐదోఅంతస్తు నుండి పడిపోయిన చిన్నారి.. గాలిలోనే క్యాచ్ పట్టి కాపాడిన సూపర్ మ్యాన్

International

oi-Dr Veena Srinivas

సూపర్ మ్యాన్ లను సినిమాలలో చూడడం తప్ప నిజ జీవితంలో చూసి ఉండం. కానీ నిజజీవితంలోనూ అలాంటి సూపర్ మ్యాన్ లు ఉంటారని, ఊహించని కష్టం నుంచి కాపాడతారని తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియో ద్వారా అర్థమవుతుంది. ఐదవ అంతస్తు నుండి కిందికి పడిన ఓ బాలికను, క్రింద పడకుండా గాలిలోనే పట్టుకున్న ఓ వ్యక్తి ఇప్పుడు సూపర్ హీరోగా అందరి మన్ననలు పొందుతున్నారు.

English summary

A Superman catched a two years old child falling from the fifth floor in the-air and saved her, the video has gone viral.