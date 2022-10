International

క్రియేటివిటీ ఉండాలే కానీ ఏదైనా సహజమే. దాంతోపాటు ధైర్యం కూడా మెండుగా ఉండాలి. అవును ఒకతను అలానే చేశాడు. అయితే అతనికి క్యాన్సర్ వచ్చి.. ఓ కన్ను కోల్పోయాడు. ఒక కన్నుతో చూస్తున్నాడు. అలా అని ఊరికే ఉండలేదు. అతను ఏం చేశాడో మీరు చూడండి. మిగతా వారు ఆ వీడియో చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Brian Stanley shared a video on his Instagram ‘bsmachinist’ his eyes into flashlight after losing it to cancer. video has gone viral with over 2.7 million views and 318k likes