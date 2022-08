Viral Video: కుక్కను కాపాడే ప్రయత్నంలో తన బిడ్డను ప్రమాదంలో పడేసిన వ్యక్తి.. వీడియో వైరల్..

International

oi-Chekkilla Srinivas

మీరు ఇంటర్నెట్‌లో ఏమి పొరపాట్లు చేస్తారో మీకు ఎప్పటికీ తెలియదు. దానికి ఈ క్రేజీ వైరల్ వీడియో ఒక రుజువు. CCTV ఫుటేజ్‌లో ఒక వ్యక్తి తన బిడ్డను తన కుక్కతో కలిసి స్త్రోలర్‌పై నడుస్తున్నట్లు చూపించాడు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, కొద్ది క్షణాల తర్వాత అతని కుక్కపై వేరే కుక్కలు దాడి చేసాయి. కుక్కను రక్షించాలనే తపనతో అతను స్త్రోలర్‌ను విడిచిపెట్టాడు.

బిడ్డ కోసం పరుగు..

ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియో రెడ్‌డిట్‌లో యానిమల్స్ బీయింగ్ జెర్క్స్ అనే పేజీలో షేర్ చేశారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీలో ఒక వ్యక్తి తన కుక్కతో పాటు తన బిడ్డను స్త్రోలర్‌లో నడుపుతూ కనిపించాడు. కొన్ని సెకన్ల తరువాత, దాడి చేయడానికి వీధిలోని ఒక ఇంటి నుంచి మరొక కుక్క పరుగెత్తింది. తన కుక్కను కాపాడుకోవాలనే తపనతో, తన బిడ్డతో పాటు స్త్రోలర్‌ని విడిచిపెట్టాడు.

సోషల్ మీడియాలో వైరల్

ఆశ్చర్యపరిచే క్లిప్ చాలా వేగంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. నెటిజన్ల నుంచి చాలా మంది దృష్టిని ఆకర్షించింది. చాలా మంది ఈ వీడియో పై కామెంట్లు చేశారు.

English summary

You never know what you might stumble upon on the internet and this crazy viral video is proof of that.