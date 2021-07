International

వాషింగ్టన్: అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ మరోసారి విజృంభించేలా కనిపిస్తోంది. థర్డ్‌వేవ్ ముంచుకొస్తోందంటూ నిపుణులు చేస్తోన్న హెచ్చరికల నేపథ్యంలో- పాజిటివ్ కేసులు క్రమంగా పెరుగుదల బాట పట్టాయి. ఈ మహమ్మారి దెబ్బకు తీవ్రంగా అమెరికా ఇప్పటికే తీవ్రంగా నష్టపోయింది. అత్యధిక మరణాలు, పాజిటివ్ కేసులు రికార్డయింది ఇక్కడే. పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య మూడున్నర కోట్లను దాటిపోయింది. 3,50,81,719లకు చేరింది. ఇప్పటిదాకా 6,25,363 మంది మరణించారు. కొద్దిరోజుల నుంచి పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య అనూహ్యంగా పెరగడం కలవరపరుస్తోంది.

A White House official and an aide to House Speaker Nancy Pelosi, D-Calif., tested positive for the Covid19 after attending an event together, a White House official confirmed.