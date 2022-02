అందరూ హ్యాండిచ్చినట్టే: రష్యా అంటే భయం: ఒంటరి పోరాటం చేస్తాం: ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడి నిర్వేదం

International

కీవ్: రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య ఊహించినట్టే యుద్ధం ఆరంభమైంది. ఇది ఇప్పట్లో ఆగేలా కనిపించట్లేదు. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ దూకుడు చూస్తోంటే ఉక్రెయిన్‌ను తన దారికి తెచ్చుకునేంత వరకూ యుద్ధాన్ని కొనసాగించేలా ఉన్నారు. తొలి రోజు- ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించినట్టే. ఉక్రెయిన్‌కు చెందిన కొన్ని కీలక పట్టణాలు రష్యా ఆధీనంలోకి వెళ్లిపోయాయి. రష్యా సైనికులు వాటిని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. ఉక్రెయిన్ సైన్యానికి చెందిన 74 టార్గెట్లను ఛేదించినట్లు రష్యా ప్రకటించింది.

తొలిరోజు భారీగా ప్రాణనష్టం: ఉక్రెయిన్: అంతుచిక్కని పుతిన్ స్ట్రాటజీ: రష్యాలో నిరసనలు..అరెస్టులు

Ukraine's President Volodymyr Zelensky said Friday his country had been left on its own to fight Russia after the Kremlin launched a large-scale invasion that killed 130 Ukrainians in the first day.