ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా బీభత్సం .. 40 లక్షలకు చేరుకున్న కరోనా మరణాలు

International

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ వారంలో కరోనా మహమ్మారి కారణంగా చోటుచేసుకున్న మరణాల సంఖ్య భయంకరమైన బెంచ్ మార్కుకు చేరుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 4 మిలియన్ల మంది మరణించినట్లు జాన్ హాప్కిన్స్ విశ్వవిద్యాలయం గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

మహమ్మారి ప్రారంభమైన దాదాపు 7 నెలల తర్వాత, 2020 సెప్టెంబర్ వరకు ప్రపంచ మరణాల సంఖ్య 1 మిలియన్లకు చేరుకుంది. దాదాపు నాలుగు నెలల తరువాత, జనవరి 2021 లో, ఇది 2 మిలియన్లకు, తరువాత ఏప్రిల్‌లో 3 మిలియన్లకు చేరుకుంది. చివరి మిలియన్ ప్రజలు కేవలం మూడు నెలల్లోనే మృత్యువాత పడడం కరోనా సెకండ్ వేవ్ తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.

దీంతో మొత్తం 40 లక్షల మరణాలు చోటు చేసుకున్నాయి.

మొత్తం మరణాలలో కేవలం మూడు దేశాలు 40 శాతం మరణాలను నమోదు చేశాయి. యుఎస్, బ్రెజిల్ మరియు భారతదేశం మరణాల సంఖ్య వరుసగా 6,06,000, 528,000 మరియు 4,05,000 మరణాలతో ముందంజల నిలిచాయి. యుఎస్, బ్రిటన్ మరియు అనేక యూరోపియన్ దేశాలు వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించిన నేపథ్యంలో కరోనా ప్రోటోకాల్స్ నుండి కొంత ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. ఇక యూఎస్ లో కోవిడ్-19 మరణాల రేటు పడిపోతోంది. అధిక వ్యాక్సినేషన్ కవరేజ్ చేసిన కొన్ని దేశాలు మహమ్మారి ఇప్పటికే ముగిసినట్లుగా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాయని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ) డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ అధనామ్ ఘెబ్రేయేసస్ చెప్తున్నారు.

ఈ మహమ్మారి కారణంగా ప్రపంచం ప్రమాదకరమైన దశలో ఉందని, ప్రపంచంలోని ప్రతి ప్రాంతంలోనూ కేసులు తగ్గితేనే, అన్ని చోట్ల వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం పూర్తయితేనే కొంత ఉపశమనం కలిగినట్లుగా భావించాలని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ పదే పదే చెబుతోంది.

డెల్టా వేరియంట్ దేశాలకు కొత్త సవాళ్లను విసురుతోంది. ఇప్పటి వరకూ ఈ వేరియంట్ కనీసం 96 దేశాలలో కనుగొనబడింది. ఆస్ట్రేలియా, ఇజ్రాయెల్, మలేషియా, హాంకాంగ్ మరియు ఇతరులు ప్రభుత్వాలు దాని వ్యాప్తిని తగ్గించడానికి పరిమితులను తిరిగి ఏర్పాటు చేశాయి. టోక్యోలో జపాన్ అత్యవసర పరిస్థితిని జారీ చేసింది. ఇది ఒలింపిక్ క్రీడల సమయంలోనూ కొనసాగుతుంది. కొత్త లాక్డౌన్ చర్యలు ఉన్నప్పటికీ ఆస్ట్రేలియా సిడ్నీలో కేసుల పెరుగుదలను చూస్తోంది. ఏదిఏమైనా ఇప్పటివరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంభవించిన మరణాలు ఆందోళన కలిగిస్తుండగా, భవిష్యత్తులో మరణాల రేటు తగ్గించడానికి యుద్ధ ప్రాతిపదికన వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం కొనసాగించాలని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ పదే పదే హెచ్చరిస్తోంది.

English summary

The pandemic death toll reached a grim benchmark this week, surpassing 4 million reported deaths across the globe, according to data from John Hopkins University. We are reaching these benchmarks faster and faster. The global death toll didn’t reach 1 million until September, 2020, nearly 7 months after the pandemic started. Almost four months later, in January 2021, it reached 2 million, then 3 million in April. The last million people have all passed in less than 3 months.