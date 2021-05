వూహాన్ ల్యాబ్ లీక్: చైనా ఆర్మీకి లింకు -కరోనా గుట్టు తేలకుంటే కొవిడ్-26, కొవిడ్-32 తప్పవు: అమెరికా బాంబు

International

oi-Madhu Kota

పుట్టి ఏడాదిన్నర దాటినా ప్రపంచం ఇంకా కరోనా వైరస్ ప్రభావం వల్ల విలవిల్లాడుతూనే ఉంది. వ్యాక్సిన్ల కొరత ఉన్న భారత్ లాంటి దేశాలు ఆర్థికంగానూ ఘోరంగా దెబ్బతింటాయని ఐఎంఎఫ్ లాంటి సంస్థలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. కరోనాకు విరుగుడు వ్యాక్సిన్లేననే భావన బలంగా ఉన్నప్పటికీ, అసలు కొవిడ్ మూలాలను పూర్తిగా తెలుసుకోకుంటే రాబోయే రోజుల్లో ఉత్పాతం తప్పదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వైరస్ వ్యాప్తికి మూలంగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న చైనాలో వూహాన్ ల్యాబ్ లో ఆ దేశ సైన్యం రహస్య కలాపాలు నిర్వహించిందని తాజాగా వెల్లడికావడం కలకలం రేపుతున్నది..

English summary

Former Secretary of State Mike Pompeo said that the Wuhan Institute of Virology (WIV) was engaged in military activity alongside its civilian research -- amid renewed scrutiny of the theory that the Covid-19 pandemic emerged from the secretive lab. The world needs the cooperation of the Chinese government to trace the origins of Covid-19 and prevent future pandemic threats, two leading U.S. disease experts said. "There's going to be Covid-26 and Covid-32 unless we fully understand the origins of Covid-19," Scott Gottlieb said.