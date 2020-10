News

oi-Chandrasekhar Rao

దుబాయ్: యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్‌లో సాగుతోన్న ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్-2020 సెకెండ్ స్పెల్‌ తొలి మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ బోణీ కొట్టింది. దుబాయ్ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో మంగళవారం రాత్రి జరిగిన మ్యాచ్‌లో డేవిడ్ వార్నర్ సారథ్యంలోని సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌ను మట్టి కరిపించింది. 20 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయాన్ని అందుకుంది. పాయింట్ల పట్టికలో తన స్థానాన్ని మెరుగు పర్చుకుంది. వరుసగా రెండు మ్యాచ్‌లల్లో నమోదు చేసిన చెన్పై సూపర్ కింగ్స్ ఓటములకు బ్రేక్ పడింది. ఈ టోర్నమెంట్‌లో మరింత ముందుకెళ్లే అవకాశాలను సృష్టించుకుంది.

Dream11 Game Changer And Csk will Top the Fair play award 😂 can anyone explain how? Dhoni umpiring system? #SRHvCSK pic.twitter.com/3acj9xfM6K

Paul Reiffel was going to give a wide, Dhoni gave a “Srini mama knows where you live” look, and he stopped with his hands half way up... Hahaha

While Dhoni decision shouldn't be changed by on field umpire how can his DRS would be overruled (DHONI REVIEW SYSTEM)

Sometimes umpires also in under pressure too when dhoni raised voiced #CSKvsSRH #IPL2020 pic.twitter.com/XCQMAqOx24