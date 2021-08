Krishnashtami 2021: విశిష్టత, పూజా విధానం ఇదే..కృష్ణాష్టమి సంబరాల పరమార్ధం ఇదే !!

News

oi-Dr Veena Srinivas

శ్రావణ మాసంలో అన్నీ విశేషాలే. అత్యంత భక్తిభావంతో, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో శ్రావణ మాసాన్ని జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా ఈ మాసంలో శ్రావణ శుక్రవారాలు, వరలక్ష్మీ వ్రతంతో పాటు మరో విశేషం కూడా ఉంది. ఈ మాసంలోనే శ్రీ కృష్ణుని జన్మదినం శ్రీకృష్ణాష్టమి వేడుకలు. తన లీలలతో భక్తి, జ్ఞానం, యోగం, మోక్షం గురించి ప్రపంచానికి తెలియజేసిన శ్రీకృష్ణపరమాత్మ పుట్టిన శుభదినం శ్రీ కృష్ణాష్టమి. దీనినే కృష్ణ జన్మాష్టమి అని కూడా అంటారు. అంతేకాదు గోకులాష్టమి, శ్రీకృష్ణ జయంతిగా కూడా అందరూ విశేషంగా జరుపుకుంటారు.

English summary

With the utmost devotion, the month of Shravanam is celebrated in a spiritual way. Sri Krishnashtami celebrations also special attraction in this month. Birthday of Lord Krishna is called as Krishna Janmashtami, Gokulashtami and Sri Krishna Jayanti .