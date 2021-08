మార్కాపురం ఆస్పత్రి నుండి పసికందు అపహరణ , బుర్ఖాతో వచ్చి .. సీసీ టీవీ ఫుటేజ్ లో షాకింగ్ దృశ్యాలు !!

Ongole

అభం శుభం తెలియని, అసలు లోకమే తెలియని పసికందులు అపహరణలకు గురవుతున్నారు . చిన్నారుల అపహరణలపై ఆసుపత్రి వర్గాలను ఎంతగా అలర్ట్ చేస్తున్నా ఎక్కడో ఒకచోట పసికందుల అపహరణ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఆసుపత్రుల నుండి చిన్నారులను గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు అపహరించుకుపోతున్న ఘటనలు తల్లిదండ్రులకు కడుపుకోత మిగులుస్తున్నాయి. తాజాగా ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం వైద్యశాలలో అలాంటి ఘటన చోటు చేసుకుంది.

English summary

A four-day-old baby has been abducted from a hospital in Prakasam district. The incident, took place at Markapuram Area Hospital, Komali from Buttuvari Palli village near Karampudi in Guntur district has given birth to a baby girl at the Markapuram Government Hospital. Today that baby girl was abducted by a woman in a burqa. Police on the scene spotted the incident based on CCTV footage and sent special teams to the field for the baby.