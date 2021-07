మంత్రి ధర్మాన కృష్ణదాస్ కు షాక్ .. శంకుస్థాపన శిలా ఫలకంపై మంత్రి స్థానంలో మాజీ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు ఫోటో !

Srikakulam

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మంత్రి ధర్మాన కృష్ణదాస్ కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా జక్కం పేట మండలం రాజాపూడిలో రోడ్డు నిర్మాణ శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి వెళ్లిన ధర్మాన కృష్ణదాస్ కు ఊహించని షాక్ తగిలింది. శిలాఫలకంపై కృష్ణదాస్ కు బదులు మాజీ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు ఫోటో చూసి ఆయన షాక్ తిన్నారు.

English summary

AP Deputy minister was deeply impatient in the foundation program of road construction work in Rajapudi village in Jakkampeta mandal .Officials immediately painted a photo of Dharmana Prasadarao after realizing that the photo was changed instead of Dharmana Krishna das.